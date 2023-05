Scandal între frați, într-o comună din Alba. Unul dintre ei a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie Scandal intre frați, intr-o comuna din Alba. Unul dintre ei a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie Un barbat din comuna Doștat a fost reținut de Poliție, fiind cercetat penal, in urma unui scandal in familie. Acesta l-ar fi amenințat pe fratele sau și ar fi distrus bunuri din locuința. Potrivit IPJ Alba, incidentul a fost semnalat la Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat de 27 […] Citește Scandal intre frați, intr-o comuna din Alba. Unul dintre ei a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15 mai 2023, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat de 27 de ani, din comuna Doștat, cu privire la faptul ca a fost amenințat de fratele sau. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și a unor discuții contradictorii,…

