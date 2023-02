Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local PNL Sector 1 Dan Podaru a anuntat ca va depune o plangere penala impotriva primarului Clotilde Armand, deoarece ea a facut afirmatii calomnioase si denigratoare cand l-a acuzat de conflict de interese, fiinda se implica in procesul prin care autoritatea locala cere rezilierea contractului…

- Primarul Sectorului 1 a solicitat liberalilor revocarea lui Dan Podaru din funcția de consilier local, acuzand ca acesta urmeaza sa fie audiat ca martor in dosarul privind rezilierea contractului cu Romprest. In replica, consilierul a anunțat ca va depune o plangere penala impotriva edilului.

A fost scandal la ședința Consiliului Local al Sectorului 1, acolo unde a lipsit tocmai cel care o convocase, primarul Clotilde Armand.

Primarul Iasiului Mihai Chirica acuza USR si PSD ca apeleaza la "tertipuri ieftine" pentru a bloca bugetul local, dupa ce depunerea juramantului de catre un consilier liberal a fost amanata, iar edilul nu mai dispune de majoritatea necesara in consiliu, informeaza News.ro.

Primarul Radu Mihaiu a anunțat moartea celui mai tanar consilier local de la Sectorul 2, in persoana lui George Vasiliu.

- "George Vasiliu nu mai e. Un tanar de 25 de ani s-a stins in lupta cu o boala teribila. Era cel mai tanar consilier local al sectorului 2. Un om care s-a inhamat nu doar la lupta cu boala, ci și la lupta de a face Romania o țara mai buna. George Vasiliu s-a stins.Ramane insa dorința lui de a schimba…

- Sedinta solemna a Camerei Deputatilor si Senatului consacrata sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei a fost marcata de scandal, dupa ce deputatul UDMR Csoma Botond a afirmat, de la tribuna, ca "liderii politici si religiosi ai romanilor ardeleni stiau foarte bine ca Ardealul nu era numai romanesc,…

- In 2020, Clotilde Armand promitea 10.000 de noi locuri de parcare, dar acum primarul s-a laudat pe Facebook cu un contract pentru numai 75 de locuri de parcare, singurele construite in acest mandat. In plus, proiectul a fost propus pentru prima data in an