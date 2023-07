Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Politiei si jandarmi au intervenit, sambata, in localitatea Poiana Lacului, unde mai multe persoane care fac parte din doua familii s-au luat la bataie. In timpul conflictului, o persoana a folosit un pistol cu…

- IPJ Arges a transmis ca o stare conflictuala s-a produs intre mai multe persoane, in localitatea Poiana Lacului, sambata, 8 iulie. Polițiștii din Pitești au fost sesizați in legatura cu aceasta incaierare intre membri a doua familii. La fața locului s-au deplasat polițiștii din comuna respectiva, dar…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, au desfașurat o acțiune preventiv-reactiva, cu efective marite, pe raza intregului județ, in noaptea de 30 iunie spre 1 iulie. Acțiunea a avut ca scop prevenirea…

- Politistii din Neamt au imobilizat un barbat de 47 de ani care a provocat scandal la domiciliul sau, a amenintat cu un cutit fortele de interventie chemate la fata locului si s-a incuiat in locuinta in care se aflau sotia si doi copii, unul in varsta de 10 ani si celalalt de 17 ani, scrie News.ro.Inspectoratul…

- Politistii de frontiera din Maramures au gasit 4.000 de pachete de tigari de contrabanda in masina unui barbat, atat marfa, cat si autoturismul fiind confiscate.Intreaga cantitate de tigari a fost confiscata, iar autoturismul in valoare de 40.000 lei a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera,…

- Un barbat de 31 de ani din Targu Mures a fost retinut, joi, dupa ce politistii Serviciului de Investigatii Criminale Mures - Biroul Combaterea Infractiunilor Contra Patrimoniului si Grupari Infractionale au descoperit la domiciliul acestuia o legitimatie falsa de politist, cu care se legitima ca angajat…

- Un barbat din judetul Mehedinti, suspectat ca a sustras cabluri din cupru, ce asigurau semnalizarea si dirijarea circulatiei feroviare, a fost retinut. Anchetatorii au stabilit ca a fost pusa in pericol circulatia feroviara, potrivit news.ro.”La data de 23 mai a.c., politistii Serviciului de Politie…

- Mascații au fost chemați sa intervina joi noaptea la sediul Poliției din comuna argeșeana Schitu Golești in care șeful de post și subalterna lui se incuiasera. Soțul agentei a sunat la 112 și a anunțat ca femeia il inșala chiar cu superiorul ei, relateaza Observator. Soțul polițistei banuia ca aceasta…