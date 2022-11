Stiri pe aceeasi tema

- Scandal ieri spre seara pe Bd. Michelangelo. Trei barbati s-au lovit cu parii in mijlocul strazii. Politistii au intervenit in jurul orei 18 si au constatat ca cei trei, in varsta de 28, 35 și 36 de ani, pe fondul unor discuții in contradictoriu, s-au agresat fizic cu bate, barbatul de 28 parasind locul…

- Acțiune comuna a polițiștilor și polițiștilor locali pentru scaderea numarului de furturi din buzunare, la Timișoara. Oamenii legii au imparțit pliante și i-au invațat pe timișoreni cum sa se fereasca de infractori.

- Polițiști din cadrul Biroului de Siguranța Școlara și ai Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție, alaturi de polițiști locali, au organizat și desfașurat activitați specifice in incinta și zona adiacenta a trei unitați de invațamant situate in municipiul Brașov, avand urmatoarele direcții de…

- Explozie la o centrala termica pe lemne din Timis. Doi barbati au fost ranitiO explozie la o centrala termica pe lemne a avut loc joi seara in localitatea Petroman, judetul Timis. Doi barbati au fost raniti la picioare, iar unul dintre ei a fost transportat la spital.Cei doi barbați raniți au 42, respectiv…

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timișoara spre Moșnița Noua, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și transportata la spital. Polițiștii…

- Ofițerii de la Direcția Generala Anticorupție au descins, luni, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara intr-un dosar de luare de mita. Unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din Timișoara este acuzat ca ar fi cerut unui pacient 1.000 de euro pentru a-l opera, scrie Opinia Timișoarei.…

- Ancheta a polițiștilor in cazul unor tineri de 22, 23 și 26 de ani, la Timișoara. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce au talharit doi copii de 17 și 18 ani care locuiau in aceeași zona cu ei. Polițiștii au reușit sa recupereze prejudiciul.

- Mai mulți tineri din Timișoara s-au batut noaptea trecuta și s-au urmarit cu mașinile pe strazile din oraș, pana cand s-au ciocnit intr-o intersecție. Opinia Timișoarei a publicat imagini cu momentul in care aceștia iși cara pumni și picioare. Scenele violente au fost filmate noaptea trecuta in centrul…