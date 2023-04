Scandal între Biserica Ortodoxă și autoritățile israeliene. Poliția a impus restricții la ceremonia de aprindere a Luminii Sfinte Scandal intre Biserica Ortodoxa și autoritațile israeliene. Poliția a impus restricții la ceremonia de aprindere a Luminii Sfinte Biserica Ortodoxa Greaca a acuzat miercuri poliția israeliana ca a incalcat libertatea credincioșilor impunand restricții cu privire la numarul de pelerini care pot participa la ceremonia „Luminii Sfinte”. Concret, la ceremonie vor putea participa aproximativ 1.800 de pelerini, fața de 10.000 in anii trecuți. Poliția a spus ca limitele sunt necesare pentru siguranța in timpul […] Citește Scandal intre Biserica Ortodoxa și autoritațile israeliene. Poliția a impus restricții… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

