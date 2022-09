Scandal între adolescentă pe stradă: O fată de 16 ani, înjunghiată de o altă fată, în Sectorul 1 O fata in varsta de 16 ani a fost dusa la spital, luni, dupa ce o alta adolescenta de aceeași varsta a injunghiat-o pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

