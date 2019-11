Stiri pe aceeasi tema

- Poveștile creionate de Mircea Diaconu suna bine, dar de cand a ajuns in prim-plan datorita posturii de candidat la alegerile prezidențiale tot mai multe lucruri ies la iveala. Din pacate, este vorba despre evenimente care nu-i fac cinste. Ce dezvaluri a facut Dragoș Bucur despre politician și ce umilința…

- Mircea Diaconu se promoveaza in campania electorala ca un om cu bun simt care nu are liniste din cauza obrazniciei si tupeului din Romania. Dragos Bucur a rabufnit si a povestit cum a fost umilit de Mircea Diaconu intr-un turneu din Viena, cand l-a pus sa doarma pe o canapea din holul teatrului si…

- Candidatul independent la alegerile prezidentiale, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, Mircea Diaconu, a atras atentia, joi, asupra faptului ca nu presedintele Romaniei este cel care decide premierul. Diaconu a declarat, in cadrul unei intalniri cu electoratul din Botosani, ca primul-ministru…

- Prezidențiabilul PMP, Theodor Paleologu, a declarat, joi, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", ca Mircea Diaconu e o gluma in postura de președinte al Romaniei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cutremur pe scena politica! Decizia care rastoarna condamnarea lui Liviu Dragnea "Mircea Diaconu…

- Viorica Dancila va intra oficial in cursa de joi, iar Klaus Iohannis și Dan Barna, de vineri. Primul care și-a inscris candidatura a fost Viorel Catarama, care s-a inscris de astazi la alegerile prezidențiale. Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, iși va depune candidatura la BEC joi, la…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, candidat independent la presedintia Romaniei, il „taxeaza” pe contracandidatul Mircea Diaconu, dupa ce fostul europarlamentar a afirmat ca s-ar bucura ca un roman sa fie procuror-sef european, deci inclusiv Kovesi. „Mircea Diaconu, un mare caracter… Cand va veni cu celebrul…

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, a ales sa-și lanseze strangerea de semnaturi pentru candidatura la prezidențiale in comuna Rașca, din Satu Mare. Dancila a explicat ca a ales acest loc pentru a arata ca nicio comuna din Romania nu este lasata in urma.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea…

- Ministrul Apararii din Rusia, Serghe Șoigu, a survolat cu acceptul autoritaților romane spațiul aerian al Romaniei, in condițiile in care se afla pe lista de sanctiuni adoptate dupa anexarea Crimeii si agresiunea din Est.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa…