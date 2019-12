Stiri pe aceeasi tema

- Incident tragicomic intr un supermarket din Timisoara.Un client nemultumit ca pretul de la casa de marcat era diferit de cel de la raft i a amenintat pe angajati cu un pistol de jucarie., scrie digi24.ro. In imaginile camerei de supraveghere se vede barbatul la casa de marcat, in timp se cearta cu casiera.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a fost anunțat in jurul orei 00:05, cu privire la producerea unui incendiu la adapost improvizat pe o suprafața de aproximativ 50 mp, pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara. La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere, un echipaj…

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Apele Vii, judetul Dolj, a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de ultraj dupa ce ar fi adresat injurii si amenintari politistului care il audia intr-un dosar, iar ulterior l-a si lovit. Potrivit IPJ Dolj, barbatul fusese invitat la sediul Postului…

- Agentii Serviciului Investigații Criminale din Poliția Timiș au facut mai multe percheziții la Timișoara, intr-un dosar in care Lucian Boncu si alti membri ai gruparii conduse de el ar fi fost implicati in sechestrarea unui barbat din ... The post Audieri intr-un dosar de trafic de cocaina și camatarie,…

- Nesimțirea costa la Timișoara și este sancționata de timișoreni. Un barbat care și-a abandonat deșeurile pe domeniul public a fost surprins de un cetațean, care a trimis imaginile mai departe catre autoritați, astfel ca a fost amendat. Individul se afla in apropiere de centrul orașului, atunci cand…

- Fiul lui Sile Camataru a injunghiat un barbat in Timisoara, in fata clubului de manele al iubitei lui. Victima a vrut sa intre in club, a primit un pumn, apoi o lovitura de cutit. Sambata de dimineata, in jurul orei 5, un timisorean in varsta de 29 de ani a vrut sa intre intr-un club…

- Un barbat, de 55 de ani, din comuna Polovragi, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de amenințare, a fost reținut aseara de polițiști. Acesta ar fi amenințat cu moartea un barbat, de 53 de ani, din aceeași localitate, in urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Polițiștii continua…

- Ziarul Unirea BATAIE in Alba Iulia, intre angajații unei firme de curierat: Barbat transportat la UPU Alba Iulia, cu nasul spart Scandal in curtea unei firme de curierat din Alba Iulia, unde doi angajați s-au luat la bataie și unul dintre ei i-a provocat mai multe leziuni celuilalt. Incidentul ar fi…