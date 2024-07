Un incident grav a avut loc intr-un spital din Craiova, unde un tanar de 19 ani și-a agresat iubita internata, incercand sa o ia acasa impotriva voinței acesteia. Tanarul intenționa sa o duca la locuința sa din județul Teleorman. Alaturi de el, alte șase persoane au fost implicate in aceasta tentativa de rapire, toate fiind […] The post Scandal intr-un spital din Craiova. A incercat sa-și ia iubita acasa cu forța, dupa ce a agresat-o impreuna cu alte șase persoane appeared first on Puterea.ro .