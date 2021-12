In noaptea zilei de 9 decembrie, la ora 03.00, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la un imobil din satul Craciunești are loc un scandal. Deplasați la fața locului și din declarațiile apelantei, o femeie de 42 de ani, polițiștii au constatat faptul ca, la data de 8 decembrie, in jurul orei 22.00, concubinul acesteia, un barbat de 53 de ani din Craciunești, a venit la domiciliu, iar pe fondul consumului de alcool, a provocat scandal, agresand-o atat pe femeie, cat și pe fiul acestora. Polițiștii au emis ordin din protecție provizoriu pe numele barbatului…