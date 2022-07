Scandal într-un local public din Alba Iulia: tânăr de 19 ani, reținut pentru agresiune Scandal intr-un local public din Alba Iulia: tanar de 19 ani, reținut pentru agresiune Un tanar de 19 ani a fost reținut de Poliție, in urma unui scandal la un local public din Alba Iulia. L-ar fi agresat pe un tanar de 20 de ani. Potrivit IPJ Alba, sambata, 30 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, un tanar […] Citește Scandal intr-un local public din Alba Iulia: tanar de 19 ani, reținut pentru agresiune in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

