- Un scandal intre o eleva si o profesoara a avut loc la un liceu din Medias, scena fiind filmata de un elev. In imaginile postate pe internet se observa cum profesoara ii trage scaunul unei eleve, iar apoi adolescenta o impinge pe profesoara, care este si directoarea scolii. Potrivit Ora de Medias, incidentul…

- La un an de la numirea in funcție, pe 24 august 2021, inspectorul adjunct școlar Catalin Balțatescu este cu un pas in afara instituției. Pregatirile pentru inlocuirea sa din Inspectoratul Școlar Neamț sunt in toi, mai ales ca finele lunii august coincide cu sfarșitul anului școlar, momentul propice…

- Astazi, 2 august, pe strada Cuza-Voda din sectorul Botanica, a inceput evacuarea mai multor gherete cu flori. Deținatorii de gherete se impotrivesc evacuarii, iar reprezentanții Preturii Botanica au chemat poliția, care s-au soladat cu imbranceli și reținere. Reprezentanții Preturii menționeaza ca a…

- YNY Sebi este trapperul de doar 18 ani care ocupa locul 1 in trending pe YouTube. Melodiile tanarului artist au milioane de vizualizari. In urma cu doar un an, YNY Sebi și-a facut debutul in industria muzicala, iar acum se numara printre cei mai populari trapperi din Romania. Deși cariera sa a inceput…