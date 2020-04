Stiri pe aceeasi tema

- Premiera intr-un centru de carantina din Buzau! Șase persoane, care au incalcat regulile de conviețuire, ieșind din camerele unde erau izolați și vizitandu-se intre ele, s-au ales cu dosare penale. Persoanele respective au fost observate ieșind din camere, jandarmii intervenind in forța, dotați cu echipamente…

- Doi buzoieni, un barbat in varsta de 36 de ani și o femeie de 19 ani, aflați intr-un centru de carantina de pe raza județului Buzau, au fost depistați pozitiv la testul pentru coronavirus. Ei revenisera din Anglia și se aflau intr-un centru de carantina situat la ieșirea din municipiul Buzau. Cei doi…

- Doi buzoieni, un barbat in varsta de 36 de ani și o femeie de 19 ani (soț și soție), aflați intr-un centru de carantina de pe raza județului Buzau, au fost depistați pozitiv la testul pentru coronavirus. Ei revenisera din Anglia și se aflau intr-un centru de carantina situat la ieșirea din municipiul…

- Romanii intorși din strainatate in plina pandemie de plang de condițiile din carantina! Mai mulți oameni izolați intr-un hotel devenit centru din Herculane susțin ca mancarea primita nu este buna!

- Mai multe persoane venite din strainatate au inceput deja sa fie aduse in carantina la Gherla, ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus. Direcția de Sanatate Publica, prin primarii, incheie contracte cu deținatorii de astfel de spații, pentru a asigura necesarul de locuri in aceasta perioada. La Spitalul…

- Scandal monstru intr-un centru de carantina din Argeș, trei barbați s-auluat la bataie și a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a calmaspiritele. Cei trei agresori sunt cercetați acum pentru zadarnicirea combateriibolilor.Scandalul a izbucnit aseara intr-un centru de carantina din Pitești.…

- Romanii revin in numar masiv, in țara, mai ales din Italia! Dupa ce șefii Poliției Romane au anunțat ca peste 40.000 de romani au revenit, in ultimele zile, marți seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II Autostrada cozi de mașini pe mai mulți kilometri se puteau observa pe camerele de…

- Marti, 25 februarie, in jurul orei 11:30, jandarmii aflati in serviciu pe raza municipiului Baia Mare au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea unui scandal in fața unui magazin situat pe b-dul Unirii. Jandarmii au ajuns in acel loc și au constatat faptul ca doi barbați domiciliați in Baia Mare,…