Scandal într-un bloc din Galaţi - Poliţiştii au intervenit cu spray lacrimogen (VIDEO) Un scandal de proportii a avut loc sambata seara pe scara unui bloc din municipiul Galati unde mai multe persoane s-au adunat, fara a respecta ordonantele militare, iar dupa ce politistii le-au cerut participantilor sa se legitimeze, unul dintre cei prezenti a devenit recalcitrant, iar politistul a fost nevoit sa foloseasca un spray lacrimogen, transmite news.ro. Scandalul a avut loc in jurul orei 18.30, in scara unui bloc din cartierul Micro 40, unde se aflau mai multe persoane adunate, care au fost observate de 2 politisti care se aflau in patrulare pe raza Sectiei 4 Politie Galati.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

