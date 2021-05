Stiri pe aceeasi tema

- Interlopii din Ministerul de Interne lasați ani de zile sa comita infracțiuni și picați, dintr-o eroare, la „necaz”, au fost acuzați, oficial, de crima organizata, alaturi de prietenii lor, mafioții.

- La o zi de la prinderea principalului suspect al crimei din Rahau, Alexandru Paștiu, intr-o padure din apropierea localitații de catre doi polițiști care au mers in urmarirea barbatului pe motociclete enduro, Ministerul de Interne și Sindicatul Europol au prezentat povestea intervenției celor doi. …

- Polițiștii locali nu beneficiaza de toate privilegiile colegilor lor de la Ministerul de Interne, iar in privința acțiunilor rutiere au numai atribuții limitate. Potrivit legii, polițiștii locali pot sa sancționeze șoferii numai pentru abateri care țin de oprirea, staționarea, parcarea și accesul interzis…

- Detalii din cadrul celui mai recent abuz al oamenilor legii! Tinerii sechestrați și torturați de oamenii legii de la Secția 16 au murit. Iata apelul ministrului de Interne! Ce declarații face oficialului? Tinerii sechestrați și torturați de polițiștii de la Secția 16 au murit. Detalii din cazul cutremurator…

- Cei doi tineri sechestrați și torturați de polițiști de la Secția 16 din Capitala au murit recent. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a confirmat informația și spune ca se face ”ordine”.”Corpul de Control al ministrului realizeaza o acțiune de control la Secția 16. Imediat ce va fi finalizata aceasta…

- Cei doi tineri sechestrați și torturați de polițiști de la Secția 16 din Capitala au murit aparent inexplicabil. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a trimis Corpul de Control la Secția 16, dar face apel sa nu se faca legatura intre oameni care depun plangere și „ulterior dispar”. Intrebat…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut luni, 8 martie, declarații despre cazul celor trei polițiști de la Secția 16 din București, arestați preventiv , saptamana trecuta, in dosarul in care sunt acuzați ca au sechestrat și torturat doi barbați care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție.…

- Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a trei dintre agentii de la Sectia 16 Politie din Capitala acuzati ca au batut in septembrie anul trecut doi tineri in zona Eroii Revolutiei. Alti trei agenti au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, iar fata de unul nu a fost…