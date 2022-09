Scandal într-un bar din Alba Iulia. Un bărbat și-a agresat fosta nevastă La data de 12 septembrie 2022, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 38 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre fostul soț.Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor neințelegeri, barbatul, in varsta de 45 de ani, ar fi agresat-o și ar fi amenințat-o pe femeie, in timp ce se afla in incinta unui local public din Alba Iulia.In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul in varsta de 45 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

