- Ministerul rus al Educatiei a anuntat miercuri o investigatie la Universitatea Prietenia Popoarelor din Moscova, in urma unui scandal provocat de expunerea unor drapele ucrainene in timpul ceremoniei de Ziua Aparatorului Patriei.

- Marți, Ucraina a cerut școlilor sa țina cursuri de la distanța in perioada 22-24 februarie din cauza riscului unor atacuri cu rachete rusești in jurul zilei in care se marcheaza primul an de la invazia rusa, relateaza BBC . Rusia a efectuat atacuri regulate cu rachete și drone din luna octombrie, iar…

- Presedintele rus Vladimir Putin, 70 de ani, va susține, pe 21 februarie, un discurs despre „starea natiunii” , cu trei zile inainte de marcarea unui an de la invazia din Ucraina pe care a ordonat-o. A doua zi, liderul de la Kremlin e așteptat la un miting-concert uriaș pe stadionul Lujniki din Moscova,…

- Ministerul rus de Externe a cerut intr-o nota oficiala transmisa marti, 7 februarie, Ambasadei SUA din Moscova sa inceteze sa se amestece in afacerile interne ale Rusiei, a declarat marti o sursa diplomatica apropiata de conducerea MAE pentru agentiia de presa oficiala rusa TASS . ”Ambasadei SUA la…

- Guvernul austriac a anunțat joi ca a expulzat doi diplomați ruși din cadrul Ambasadei Rusiei la Viena, iar alți doi care lucreaza in cadrul Misiunii permanente ruse pe langa organizatiile ONU de la Viena, informeaza Associated Press.Intr-un scurt comunicat, Ministerul de Externe austriac a anunțat ca…

- Ministerul rus al Educației a oferit noi amanunte cu privire la planul sau de a integra pregatirea militara de baza in programa școlilor secundare, anunța, duminica, ministerul britanic al Apararii.

- Ministerul rus al apararii a declarat duminica ca a ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care adapostesc temporar forțele ucrainene. Ministerul rus al apararii a declarat ca atacul asupra cladirilor din Kramatorsk a fost o razbunare…

- Minskul si Moscova continua sa construiasca o grupare militara comuna in Belarus si se pregatesc sa efectueze exercitii comune ale fortelor aeriene, a anuntat joi Ministerul belarus al Apararii, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…