Scandal intr-o locuuinta din Tulcea. O femeie a cerut ajutorul jandarmilor

Stiri pe aceeasi tema

- In urma verificarilor efectuate, jandarmii din Tulcea au identificat un barbat, in varsta de 33 de ani, pe strada Iuliu Maniu, care corespundea descrierii facuta de victima. In cauza, au fost intocmite actele de sesizare a organelor abilitate pentru continuarea cercetarilor, sub aspectul savarsirii…

- Trei barbati au incercat sa insele un barbat, folosind metoda „ghiulul”, ei fiind prinși de jandarmi pe drumul dintre Tulcea și Agighiol. Aceștia au oprit un barbat sub pretextul ca au ramas fara benzina și au cerut bani, oferind la schimb un inel de culoare galbena, potrivit Mediafax. Jandarmii…

- Un barbat din municipiul Tulcea s a ales cu dosar penal pentru lovirea sotiei.In data de 05 ianuarie, in jurul orei 19:00, jandarmii, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au fost solicitati, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, sa se deplaseze pe strada…

- Un barbat din Tulcea este cercetat pentru ca a provocat distrugeri unei masini, lovind oglinzile si bara de protectie a autoturismului, el precizand ca a confundat-o cu cea a fostei sotii, relateaza News.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, jandarmii…

- Miercuri, 17 decembrie, in jurul orei 16.25, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, au fost sesizati de catre o femeie, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la furtul unui portofel. Victima, o femeie, in varsta de 55 de ani,…

- Jandarmii tulceni au fost solicitati, prin intermediul Serviciului National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, sa intervina ca urmare a unui furt. Femeia s a ales cu un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt. O femeie a fost depistata in timp ce incerca sa sustraga o sticla de alcool dintr…

- Un barbat din municipiul Tulcea s a ales cu un ordin de restrictie provizoriu pentru lovirea concubinei.Duminica, 1 noiembrie, jandarmii tulceni au fost solicitati sa se deplaseze pe strada I. Nenitescu, din municipiul Tulcea, unde o femeie a sesizat o agresiune fizica.Ajunsi la fata locului, jandarmii…

- Peste 250 de jandarmi mehedințeni au fost angrenați in misiuni in perioada 26.10-01.11.2020, acționand in sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contravenționala, dar și pentru verificarea respectarii masurilor preventive dispuse de autoritați in…