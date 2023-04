Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia a scapat de inchisoare, dupa ce persoana vatamata și-a retras plangerea. Dupa „cateva” paharele baute impreuna intr-un local din Alba Iulia, inculpatul a lovit persoana vatamata cu pumnul in zona feței și l-a lasat lat pe o strada din municipiu. In actul de sesizare s-a retinut,…

- Vineri, 31 martie 2023, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 18 ani, din comuna Noșlac, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei…

- La data de 29 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, in baza probatoriului administrat și a cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, un barbat de 34 de ani,…

- Un barbat din Targu Jiu a fost reținut de polițiști, dupa ce a spart parbrizul unei mașini. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata luni prin apel de urgența de o femeie, de 43 de ani, din municipiul Targu Jiu, despre faptul ca un barbat i-a distrus parbrizul mașinii. Polițiștii deplasați la…

- In urma cercetarilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Focșani au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de savarșirea infracțiunilor de distrugere și lovire . Conform probatoriului administrat, la data de 19 ianuarie a.c., cel in cauza, un barbat, de 34 de…

- Hoț fara onoare: Un barbat a fost reținut dupa ce a furat banii unei persoane din Alba Iulia, aflata intr-un scaun cu rotile Un barbat din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt. Acesta ar fi sustrast 3000 de lei, din bunzularul unui alt barbat, care se deplasa intr-un scaun…

- Un adolescent de 19 ani a fost reținut de polițiști dupa ce a batut un barbat de 60 de ani, intr-un parc din orașul Titu. Conflictul a avut loc luni de dimineața. Joi, 9 februarie, tanarul a intrat pe mainile polițiștilor pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Astazi, 10 februarie,…

- A batut și a amenințat un cunoscut, in ajunul Revelionului. Barbat de 32 de ani, din Stremț, reținut de polițiști A batut și a amenințat un cunoscut, in ajunul Revelionului. Barbat de 32 de ani, din Stremț, reținut de polițiști La data de 18 ianuarie 2023, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției…