Scandal într-o familie din Stremț. Bărbat cu dosar penal după ce și-ar fi agresat și amenințat soția Scandal intr-o familie din Stremț. Barbat cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat soția Un barbat din Stremț s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi amenințat și agresat soția. Polițiștii au emis și ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, sambata, 6 mai 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 54 de ani, din comuna Stremț, cu privire la faptul […] Citește Scandal intr-o familie din Stremț. Barbat cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat soția in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 mai 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 54 de ani, din comuna Stremț, cu privire la faptul ca a fost agresata de soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca in seara zilei de 5 mai 2023, in timp ce se […] The post…

- Un barbat din Stremț și-a amenințat cu MOARTEA soția și a agresat-o: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu și dosar penal pentru violența in familie și amenințare Un barbat din Stremț și-a amenințat cu MOARTEA soția și a agresat-o. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu și dosar penal pentru…

- Scandal intr-o comuna din Alba: barbat cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat iubita Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat partenera, din Lupșa. Polițiștii au emis și ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 aprilie 2023, Poliția…

- Și-a amenințat și agresat soția: Barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal Și-a amenințat și agresat soția: Barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data de 16 aprilie 2023, in jurul orei 24.00, polițiștii din Alba…

- SCANDAL la Aiud: Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a amenințat soția SCANDAL la Aiud: Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a amenințat soția La data de 6 aprilie 2023, in jurul orei 03,30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 55 de ani, din…

- Un barbat din Alba, bine alcoolizat, și-a amenințat soția și a scos-o din casa: Polițiștii i-au facut dosar penal Un barbat din Alba, bine alcoolizat, și-a amenințat soția și a scos-o din casa: Polițiștii i-au facut dosar penal La data de 2 aprilie 2023, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 4 Poliție…

- Un barbat din ALBA s-a ales cu dosar penal: Ce au descoperit polițiștii care l-au depistat in timp ce conducea un tractor Un barbat din ALBA s-a ales cu dosar penal: Ce au descoperit polițiștii care l-au depistat in timp ce conducea un tractor La data de 12 martie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție…

- Barbat din Blaj, cu dosar penal, dupa ce și-ar fi agresat soția. Polițiștii au emis ordin de protecție Un barbat din Blaj este cercetat penal pentru violența in familie și amenințare. Și-ar fi agresat soția, la domiciliul comun. Polițiștii au emis ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, sambata, 11…