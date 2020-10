Scandal într-o familie din Romuli. Un bărbat și-a agresat soția Un conflict a izbucnit intr-o familie din localitatea Romuli, pentru aplanarea acestuia fiind necesara intervenția polițiștilor. Oamenii legii au constatat ca un barbat și-a agresat soția, astfel ca au luat masuri. ”In urma celor constatate la fața locului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat de 53 de ani, din localitate și au intocmit un dosar penal pentru infracțiunea de violența in familie. De asemenea, au constatat faptul ca, in timp ce se aflau la domiciliu, din cauza unor neințelegeri avute, barbatul și-ar fi agresat soția in varsta de 47 de ani”, informeaza… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

