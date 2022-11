Guvernul Zambiei spune ca un student zambian, Lemekhani Nathan Nyirenda, a „murit pe frontul de lupta al conflictului dintre Rusia și Ucraina”. Zambia a cerut Rusiei sa ofere informații despre modul in care „cetațeanul zambian care ispașește o pedeapsa cu inchisoarea la Moscova, a fost recrutat pentru a lupta in Ucraina” Lemekhani Nathan Nyirenda, in […] The post Scandal international. Rusia trebuie sa explice moartea unui student aflat in inchisoare la Moscova și forțat de gruparea Wagner sa lupte pe front in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…