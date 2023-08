Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș: peste 1 milion de tone de apa radioactiva aruncata in ocean de Japonia / China e cel mai mare criticApa radioactiva tratata de la centrala nucleara Fukushima din Japonia va fi eliberata in ocean incepand de pe 24 august, a anunțat marți premierul japonez Fumio Kishida. Aplicarea masurii…

- China a denuntat luni declaratia comuna emisa de Washington, Seul si Tokyo la un summit recent din Statele Unite, in care ele se opun „comportamentului periculos si agresiv” al Beijingului in regiunea Asia-Pacific.

- Japonia ia in considerare inceperea deversarii in ocean a apei tratate de la Fukushima intre sfirsitul lunii august si inceputul lunii septembrie, dupa un summit trilateral cu Statele Unite si Coreea de Sud, au declarat luni surse guvernamentale, citate de agentia EFE. „Japonia a spus ca momentul deversarii…

- Japonia ia in considerare inceperea deversarii in ocean a apei tratate de la Fukushima intre sfarsitul lunii august si inceputul lunii septembrie, dupa un summit trilateral cu Statele Unite si Coreea de Sud, au declarat luni surse guvernamentale.

- Japonia intentioneaza sa inceapa sa deverseze in ocean apa radioactiva tratata de la centrala nucleara Fukushima, distrusa de tsunami, inca de la sfarsitul lunii august, noteaza, luni, cotidianul japonez Asahi Shimbun, citand surse guvernamentale anonime, informeaza News.ro.Deversarea va avea loc…

- Echipa Romaniei a realizat o performanța remarcabila la Olimpiada Internaționala de Fizica, care a avut loc la Tokyo, Japonia, intre 10 și 17 iulie. Elevii romani au obținut locul I in Europa și locul III la nivel mondial, fiind depașiți doar de China și Coreea, care au ocupat primul loc, și de Statele…

- Japonia a obtinut marti aprobarea din partea organismului de supraveghere nucleara al ONU, AIEA, pentru planul sau de a elibera in ocean apa radioactiva tratata de la centrala Fukushima, distrusa de un tsunami in 2011, in ciuda unei rezistente acerbe din partea Beijingului si a localnicilor, relateaza…

- Consumatorii din Coreea de Sud au inceput sa isi faca provizii de sare de mare si alte produse, pe fondul inmultirii ingrijorarilor cu privire la siguranta acestor produse in conditiile in care Japonia se pregateste sa deverseze in mare peste un milion de tone de apa radioactiva, colectata de la centrala…