- Doua nave romanești aparținand Poliției de Frontiera, care participa in mod frecvent la misiuni de patrulare pe mare sub egida UE, la granița Greciei cu Turcia, au fost filmate in timp desfașoara manevre ce par sa incalce flagrant legislația internaționala, menite sa descurajeze solicitanții de azil…

- Politistii din Dambovita au facut, ieri, doua perchezitii domiciliare intr-un dosar de trafic de migranti. In urma perchezitiilor au fost ridicati aproximativ 10.000 de lei, 6.200 de euro si 1.300 de dolari. Trei persoane banuite in acest caz au fost duse la sediul Inspectoratului General al Politiei…

- Sase sirieni și un egiptean bat la ușa unui ONG din Belgrad pentru a cere ajutor. Ei spun ca au fost impinși violent inapoi in Serbia de catre granicerii romani. Unul dintre ei este fara picior, amputat. El spune ca ofițerii romani și-au folosit propriile carje pentru a-l bate.Apoi, este povestea unui…

- Un Audi A6 a fost descoperit de polițiștii de frontiera de la Sighetu Marmație, județul Maramureș, abandonat pe marginea drumului. Mașina era plina cu țigari de contraband in valoare de 170.000 de lei, anunța MEDIAFAX.Poliția de Frontiera anunța ca un autoturism Audi A6 a fost gasit abandonat…

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- Un șofer de camion, cetațean al Romaniei, a incercat ca mituiasca un polițist din punctul de trecere Giurgiulești-Galați pentru a-i facilita trecerea frontierei. Incidentul s-ar fi produs in noaptea zilei de 5 august.

