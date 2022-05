Stiri pe aceeasi tema

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, incepand de vineri, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…

- Peste 91.000 de rațe au fost sacrificate la o ferma din Ungaria, situata aproape de granița cu Romania, dupa detectarea unui focar de gripa aviara inalt patogena H5N1, au anunțat serviciile veterinare maghiare, informeaza Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE). Focarul a fost semnalat la…

- Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca este rezervat in a spune ca va fi cel mai bun an al turismului romanesc si ca in niciun caz nu vom depasi anul 2019. "Turismul romanesc intr-un an nu inseamna doar cele…

- Ministerul Sanatații confirma primul caz de hepatita acuta severa in țara noastra la o fetița in varsta de cinci ani, in stare stabila, internata intr-un spital de specialitate. „Cazul raportat de Romania este al unei fetițe in varsta de 5 ani, internata la un spital de specialitate in data de 4 aprilie.…

- Parcul industrial al comunei Ghioroc, aflata la circa 20 km de Arad, reușește sa atraga o investiție austriaca de peste 400 milioane euro intr-o fabrica de asamblare de tractoare. Aceasta va fi realizata de compania Syn Trac și va asigura circa 600 locuri de munca, urmand ca producția sa inceapa in…

- Dupa anunțul ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, Elena Udrea, cunoscuta apropiata a fostului președinte, a scris un mesaj foarte lung la adresa lui Basescu. Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook, imediat dupa aflarea veștii ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea. “Deci ICCJ a…

- Peste 280 de companii multinaționale, importante, dintre care amintim doar cateva precum Exxon, OMV, Ford, Shell, Mastercard, Coca-Cola, McDonald’s, cu o prezenta semnificativa in Rusia, si-au anuntat retragerea. De suferit vor avea milioanele de șomeri ruși, dar și noi, consumatorii din lumea intreaga,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…