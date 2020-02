Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ameninta din nou cu plecarea din partid daca, dupa congres, fomatiunea va fi condusa de Grindeanu, Tudose sau "alți academicieni ai serviciilor sau persoane care pun semnul egal intre Dragnea și Orban".

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a anunțat ca va demisiona din PSD, dupa Congres, daca partidul va fi condus de ”academicienii serviciilor” Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in ușoara creștere, iar USR nu pare sa iși revina dupa prezidențiale…

- "Avem pe 28 votul pe - asa cum am promis - eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere si pe urma vot final. Pe data de 29 primul-ministru va veni si isi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Avem trei zile calendaristice sa depunem motiunea. Noi textul motiunii il avem discutat.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a luat foc dupa ce Marcel Ciolacu a spus recent ca este posibil ca fostul premier Mihai Tudose, care a demisionat din Pro Romania, sa se intoarca in randurile social-democratilor. „Este posibil. Este posibil sa se intoarca. Trebuie avuta o discutie in interiorul organizatiei…

- Victor Ponta a avut un raspuns scurt pentru Mihai Tudose: "Ii urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomania", noteaza B1.ro. Citeste si: Mihai Tudose, replica dura pentru Victor Ponta: "Nu ai vrea tu, Victor, sa-ti dai tu demisia? Ca sa nu te mai deranjam" Fostul premier,…

- Mihai Tudose ii cere lui Victor Ponta sa demisioneze de la șefia Pro Romania, intr-un mesaj in care il acuza ca ”are școala lui Dragnea” și cere excluderea din partid a tuturor celor care nu sunt de acord...

- "Școala lui Dragnea....Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de tradare, infierat, desființat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut și ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu ,,parerea”…

- Europarlamentarul Pro Romania, Mihai Tudose, il acuza pe Victor Ponta ca are ”școala lui Dragnea” și vrea sa-i excluda din partid pe cei care nu sunt de acord cu el. Tudose ii cere lui Ponta sa demisioneze de la șefia Pro Romania pentru situația creata in partid.Citește și: Mihai Tudose trage…