Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat vineri seara tarziu lotul cu care reprezentativa de fotbal masculin a Romaniei se va deplasa la Campionatul European din Germania. El a fost nevoit sa lase acasa doi jucatori din lotul preliminar de 28, selecționa

- Germania, țara-gazda de la EURO 2024, și-a anunțat lotul. Julian Nagelsmann (36 de ani), selecționerul nemților, a anunțat oficial jucatorii pe care se bazeaza pentru turneul final. Campionatul European din acest an are loc intre 14 iunie și 14 iulie. Mai mulți jucatori importanți nu au prins lotul.…

- Nico Schlotterbeck, fundasul echipei Borussia Dortmund, finalista actualei editii a Ligii Campionilor, a fost inclus de selectionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, in lotul pentru EURO 2024, a anuntat postul public de televiziune ARD, citand o sursa din cadrul Federatiei germane de fotbal (DFB), informeaza…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Daniel Grigore. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o noua prestație impecabila, de data aceasta pe „Parc des Princes”, scor 1-0 (2-0 la general). Astazi, „galbenii” iși vor…

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Borussia Dortmund s-a impus in fața celor de la PSG, scor 1-0, in manșa tur din semifinalele Champions League. Niclas Fullkrug a marcat singurul gol al partidei din Germania, iar Borussia Dortmund mai are doar un pas pana la finala Champions League: returul de la Paris, scrie digisport.ro .

- Dupa Bayern Munchen. – Real Madrid 2-2, in turul semifinalelor UEFA Champions League, a fost avanlașa de meme-uri pe internet. Returul, Real Madrid - Bayern Munchen, e programat pe 8 mai.Cealalta semifinala e Borussia Dortmund - PSG (1 și 7 mai). Cei doi granzi ai Europei s-au anihilat reciproc in partida…

- UEFA ia in considerare posibilitatea de a mari la 26 de jucatori loturile echipelor pentru Campionatul European de fotbal din aceasta vara din Germania, in urma discuțiilor cu antrenorii. Discuțiile cu selecționerii ale caror echipe s-au calificat la Euro 2024 au avut loc luni, la Dusseldorf, potrivit…