Stiri pe aceeasi tema

- Noua cetateni romani de etnie roma care s-au intors in aceasta dupa-amiaza din Italia, trecand prin Germania, au facut scandal la Vama din Cenad, refuzand sa intre in carantina. A fost nevoie de interventia politiei nationale, pe langa politistii de frontiera, pentru a calma spiritele. The post Scandal…

- Un autocar cu 21 de romani veniți din Italia a trecut granița. Oamenii au fost plasați in carantina, iar autocarul va fi dezinfectat. Un autocar cu 21 de romani, venit din Italia, a trecut, marți, granița de...

- In contextul coronavirusului care face tot mai multe victime in tara noastra, un autocar plin de romani, care se intorcea din Italia, a fost oprit la Oradea. Zecile de pasageri au fost pusi in carantina.

- Sportivii romani care au venit marti seara din Italia se antreneaza la Complexul Sportiv National de la Snagov, acolo unde sunt si alte persoane care lucreaza in baza. Directoarea complexului spune ca nu este nevoie de nicio carantina.Miercuri, la pranz, la nici 24 de ore de cand au aterizat…

- Patru constanteni care s-au intors din Italia au intrat in carantina la domiciliu. Primaria Constanta a constituit luni dimineata grupul de lucru ce va coordona masurile luate pentru prevenirea imbolnavirii cu noul coronavirus.

- Patru romani care s-au intors din Italia au mers luni, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, fara a prezenta vreun simptom de imbolnavire cu coronavirus. Ei au fost testati pentru COVID-19 si vor ramane in carantina la domiciliu pana cand vor veni rezultatele testelor, in cel mult doua zile.

- (foto: Pixabay) Patru cetațeni romani care s-au intors din Italia au intrat astazi in carantina, dupa ce s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și au fost testați pentru coronavirus. Persoanele nu prezentau simptome in momentul in care s-au prezentat la spital, insa vor sta izolate…

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…