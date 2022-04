Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul PNL Cosmin Tabara reactioneaza dupa ce s-a dezvaluit ca Andrei Mester, consilier local USR, a fost suspendat din partid pentru o perioada de un an. Tabara l-a felicitat pe Mester, realizand acum ca, spre deosebire de colegii sai de partid, acesta a fost un consilier “implicat” si “constructiv”.…

- Un vot impotriva unui proiect asumat de partid este o incalcare a unui contract social, afirma consilierul local USR Razvan Negrisan. El a facut trimitere la colegul sau de partid Andrei Mester care nu a votat un proiect al USR in Consiliul Local. Negrisanu a mai afirmat ca Mester nu a adus niciodata…

- “Alianta PNL-PSD din Sectorul 1 a parasit din nou sala de consiliu. Bugetul local nu a putut fi votat din lipsa de cvorum. Nu vom aveam cum sa asiguram hrana si cazarea pentru 850 de refugiati. Consilierii PNL Sector 1 refuza sa voteze acest buget pana cand nu vom aloca fonduri mai multe pentru compania…

- Entitatea sarba din Bosnia mai face un pas spre ruperea de federație. Parlamentul local a votat o lege prin care se inființeaza Inaltul Consiliu Judiciar, o curte suprema a magistraților, paralela cu cea din Bosnia.

- Teatrul Național din Timișoara iși propune sa dezvolte arta teatrului atat in termenii prezentului, cat mai ales in cei ai viitorului. Primul pas pe care il face Teatrul Național in aceasta direcție este lansarea unui concurs de proiecte dedicat regizorilor. Astfel, Teatrul Național din Timișoara lanseaza…

- Potrivit datelor oferite, miercuri, de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 21 de unitați școlare din Timișoara și alte doua din județ iși desfașoara activitatea in sistem on-line. Motivul il reprezinta atat frigul din clase cat și infectarile cu coronavirus. Pana acum, in aceasta saptamana, 65 de elevi…

- Consilierul local USR, Razvan Negrișanu, care a donat Colegiului Banațean din Timișoara proiectul unei noi sali de sport, anunța ca investiția nu poate fi demarata din cauza celor de la Colterm. Mai precis, reprezentanții companiei, solicitați de municipalitate sa darame o veche cladire abandonata,…

- Consilierul local Radu Țoanca acuza, in continuare, incompetența administrației Fritz, prezentand o situație alarmanta: ”Din cele 4200 de branșamente ale Colterm din Timișoara - insumand 52 000 de abonați individuali- au fost verificate in ultima perioada 1400.