Eșecul de la alegerile prezidențiale produce tulburari serioase in interiorul USR. In cadrul unei ședințe care s-a lungit pana tarziu in noapte, mai mulți lideri ai USR au demisia lui Dan Barna și a apropiaților acestuia.

"Nu-mi dau demisia, pentru ca aș fi un politician laș daca aș face asta. Alianța a avut succes cu fiecare demers pana acum. E prima data cand avem un pas inapoi." a spus Dan Barna, la Digi24. Liderul USR a spus ca va avea, chiar in aceasta seara, o discuție cu liderii din țara, cu Comitetul…

Liderul USR Dan Barna nu va demisiona din fruntea partidului, desi a ratat turul doi al alegerilor prezidentiale. „Bucata de Romanie pe care m-am bazat si in care am crezut este mai mica decat am anticipat", a spus Dan Barna. Alianta USR-PLUS va continua, a spus si Dacian Ciolos.

Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți seara ca sunt persoane pe lista de potențiali miniștri propuși pentru a face parte din Guvernul Orban care au probleme de integritate și ca decizia privind susținerea pentru viitorul Executiv depinde de lista propusa de premierul desemnat.

Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a strans aproape 400.000 de semnaturi. Liderul USR a susținut ca Romania are nevoie de o schimbare si a lansat un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis: „Daca era un gospodar mai…

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata, la Targu Mures, ca Romania ar trebui sa depaseasca acest "clivaj etnic" in care fiecare voteaza cu etnia lui si ca intr-o Romanie civilizata, moderna si educata chestiunea etnica nu ar mai trebui sa fie de actualitate, conform Agerpres.

Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat in plenul Senatului ca demisioneaza din funcția de președinte al acestui for, invocand faptul ca alianța politica prin care a obținut acest post s-a rupt. Dupa anunț, lucrarile plenului s-au suspendat pentru ca liderii de grup sa depuna propunerile…

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, luni seara, dupa ce conducerea partidului a decis ieșirea de la guvernare și renunțarea la candidatura la prezidențiale a lui Calin Popescu Tariceanu, ca nu este incantat de decizii, nici de alianța cu Pro Romania, anunța MEDIAFAX.