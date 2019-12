Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Sector 3, consilierul municipal Bogdan Stroe, considera ca este o greseala excluderea Oliviei Ardelean din partid, dupa ce acesta a semnalat existenta unor semnaturi false in dosarele care urmau sa fie depuse la primarii in cadrul campaniei "Fara Penali"."Biroul National al…

- Presedintele USR Sector 3, consilierul municipal Bogdan Stroe, considera ca este o greseala excluderea lui Oli Ardelean din partid, dupa ce acesta a semnalat existenta unor semnaturi false în dosarele care urmau sa fie depuse la primarii în cadrul campaniei "Fara Penali", potrivit…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, schimbarea din functie a prefectilor din mai multe judete, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Guvernul a decis schimbarea prefectilor de Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Cluj,…

- APIA incepe platile in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata in Economie / on 15/10/2019 at 12:08 / Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura incepe, miercuri, 16 octombrie, platile in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata pentru campania agricola…

- La data de 25 septembrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza 59 de perchezitii la sediul social…

- "In data de 21 septembrie 2019, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Ministerul Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) si Asociatia "Let's Do It, Romania!", desfasoara la nivel national actiunea…

- Let’s Do It, Romania! organizeaza Ziua de Curațenie Naționala pe 21 septembrie. 26 de județe din Romania se alatura celor peste 100 de țari care fac curațenie in aceeași zi in lume. Pe 21 septembrie sunt așteptați voluntari din Ilfov, Bihor, Botoșani, Valcea, Mehedinți, Constanța, Timiș, Satu Mare,…

- Let’s Do It, Romania! revine cu o noua zi de curațenie naționala pe 21 septembrie, acțiune care va avea loc in 26 de județe din Romania. Pe 21 septembrie sunt așteptați voluntari din Ilfov, Bihor, Botoșani, Valcea, Mehedinți, Constanța, Timiș, Satu Mare, Hunedoara, Ialomița, Tulcea, Mureș, Prahova,…