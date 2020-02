Stiri pe aceeasi tema

- O consiliera USR de la sectorul 6 care a votat bugetul propus de primarul PSD Gabriel Mutu, in pofida deciziei grupului consilierilor USR de a nu sustine bugetul, va fi exclusa din partid.”Votul consilierei noastre de la sectorul 6 ne-a luat prin surprindere. Nu este primul caz de buget controversat…

- O consiliera USR în Consiliul Local al Primariei Sectorului 6 a votat adoptarea bugetului pentru anul 2020 propus de primarul PSD Gabriel Mutu, iar liderul USR București, Claudiu Nasui, anunța excluderea acesteia din partid. Deputatul USR Claudiu Nasui susține ca nu este primul caz de buget…

- USR București va exclude din partid o consiliera locala din Sectorul 6, dupa ce aceasta a votat cot la cot cu PSD. Decizia vine dupa un scandal similar in PNL unde doi consilieri generali vor fi excluși...

- USR București va exclude din partid o consiliera locala din Sectorul 6, dupa ce aceasta a votat cot la cot cu PSD. Decizia vine dupa un scandal similar in PNL unde doi consilieri generali vor fi excluși in urma alierii lor cu social-democrații.

- USR București iși va exclude din partid o consiliera locala din Sectorul 6, dupa ce aceasta a votat cot la cot cu PSD. Decizia vine dupa un scandal similar in PNL unde doi consilieri generali vor fi excluși in urma alierii lor cu social-democrații.„USR are 0 toleranța fața de vechile blaturi…

- Claudia a transmis un mesaj, in care a precizat ca nu are asteptari de la sotul ei, Gabi Badalau, lasand sa se inteleaga faptul ca pensia alimenatara pe care o primeste de la tatal copiilor este foarte mica. „S-a scris in presa ca aștept avere și pensie alimentara ca sa-mi reconsolidez…

- Brigitte si Florin Pastrama au fost invitati in platoul Teo Show, cei doi au vorbit despre cum este viata dupa nunta, dar si greutatile prin care au trecut ca si cuplu. In ultima perioada cei doi au disparut din lumina reflectoarelor, dar cu toate acestea au calatori mult impreuna si s-au ocupat…

- In secțiile de vot din cateva școli și gradinițe din București, unde prezența la vot e aproape de zero, observatorii au identificat sute sau chiar mii de persoane care ar trebui sa locuiasca in același apartament, conform datelor existente la Evidența Populației. G4Media.ro a identificat un astfel…