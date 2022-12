Stiri pe aceeasi tema

- Președinta republicanilor, Ronna McDaniel a anunțat ca rezultatul alegerilor care vor avea loc pe 8 noiembrie va fi acceptat de catre candidații republicani, indiferent daca vor ieși caștigatori sau nu.

- Liderul de stanga brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a invins la limita pe președintele Jair Bolsonaro in turul doi al alegerilor, dar președintele in exercițiu de extrema dreapta nu și-a recunoscut infrangerea duminica seara, ceea ce a ridicat temeri ca ar putea contesta rezultatul, relateaza…

- Drapelul național al Ungariei a fost arborat duminica, cu onoruri militare, in fața cladirii parlamentului din Budapesta, in cadrul unei comemorari de stat care marcheaza aniversarea revoltei antisovietice din 1956. Premierul Viktor Orban s-a adresat mulțimii din Zalaegerszeg, in vestul Ungariei, cu…

- Premierul ungar Viktor Orban va lansa o „consultare naționala” in Ungaria pentru a cere opinia cetațenilor in privința sancțiunilor UE impotriva Rusiei, anunța presa de la Budapesta. Guvernul a acceptat o inițiativa a coaliției de guvernare - condusa de partidul lui Orban, Fidesz - in acest sens.

- Premierul nationalist ungar Viktor Orban, care denunta cu regularitate sanctiunile impuse de catre Uniunea Europeana (UE) Rusiei din cauza Razboiului rus din Ucraina, vrea sa obtina ridicarea acestor sanctiuni pana in decembrie, relateaza AFP.Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz,…

- Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz, la o reuniune a formatiunii, ”sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca Europa ridica sanctiunile cel mai tarziu inainte de sfarsitul anului”. Viktor Orban, care vrea sa-si pastreze legaturile stranse cu Kremlinul, denunta cu regularitate…

- Ministrul Dezvoltarii, Tibor Navracsics, responsabil cu negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat ca spera ca masurile Ungariei vor fi suficiente pentru a convinge Comisia UE ca vor fi implementate suficiente garantii pentru a proteja fondurile UE. Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, a criticat, joi, Parlamentul European pentrui ca „este preocupat, in continuare, sa atace Ungaria, chiar și in ciuda crizei actuale”. Reacția partidului lui Viktor Orban vine dupa ce instituția europeana a concluzionat ca Ungaria nu mai este o democrație…