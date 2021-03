Cod Galben in judetele Constanta, Tulcea, si cele limitrofe. Pericol pe sosele

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, la ora 01.15 o avertizare Cod Galben valabila in judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, precum si in municipiul Bucuresti.Se va semnala, local ceata, care… [citeste mai departe]