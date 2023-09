Stiri pe aceeasi tema

- „Ne critica experții care nu au fost militari in viața lor, bloggerii sau jurnaliștii care nu ințeleg cum funcționeaza mecanismul de razboi pe teren. Ne grabesc cei care nu au vazut razboi in viața lor”, susține Serhii Kuzan, consilier in Ministerul Apararii al Ucrainei, intr-un interviu acordat publicului…

- Cel mai inalt oficial electoral rus l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca Federația Rusa ar putea fi nevoita sa renunțe la planurile de a organiza alegeri in regiunile pe care susține ca le-a anexat de la Ucraina in septembrie, in funcție de situația militara de la acea data, relateaza Reuters,…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, informeaza TASS. Acțiunea vine dupa ce, la 22 iunie, purtatorul de cuvant al Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, Anatolii Loșakov, a fost convocat la MAEIE in locul lui Oleg Vasnețov,…

- Tensiunile intre Ucraina și Rusia se intensifica tot mai mult, astfel ca, dupa ultimele bombardamente ale soldaților lui Zelenski asupra podului Chongar, cel care leaga peninsula Crimeea de regiunea Herson, guvernatorul regiunii a transmis avertismente clare privind un raspuns rapid din partea Rusiei.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție ferma fața de declarația unui oficial rus, care susținea ca armata Rusiei ar putea realiza distrugerea podului de la Giurgiulești, ca represalii fața de atacarea, de catre ucraineni, a unui pod din Crimeea. La Giurgiulești este un pod peste raul Prut, intre…

- Observatorul militar german Julian Repke a spus ca secarea lacului de acumulare Kahovka a schimbat situația strategica de pe front. Forțele ucrainene pot lansa acum o ofensiva prin rezervorul uscat de la Kahovka. Aceasta versiune a contraofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei a fost prezentata de expertul…

- Moscova a refuzat ajutorul oferit de ONU oamenilor din zonele afectate de inundatii dupa distrugerea barajului Kahovka, relateaza Reuters, citata de News.ro. Ruperea barajului la 6 iunie a cauzat inundatii in sudul Ucrainei si in zone sub ocupatie rusa din Herson. A distrus case si culturi. Au murit…

- Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata de rusi, sustine ca Ucraina a incercat sa il asasineze, saptamana trecuta, potrivit CNN . Fortele ucrainene au lansat peste zece rachete ”de mare precizie” catre ”presupusa locatie a sa” in regiunea din sudul tarii, a sustinut…