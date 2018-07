Stiri pe aceeasi tema

- Concluzii explozive ies la iveala in scandalul de la TVR, dintre directorul Doina Gradea și jurnalistul Dragoș Patraru. Comisia de Etica a TVR confirma acuzațiile jurnalistului și atenționeaza conducerea instituției ca presiunile exercitate la adresa angajaților sunt inacceptabile."Intr-un…

- Sapte membri ai Consiliului de Administratiei al SRTV solicita, printr-o scrisoare adresata presedintelui director general Doina Gradea, convocarea unei sedinte extraordinare a forului de conducere a televiziunii publice. Acestia ii reproseaza Doinei Gradea obstructionarea activitatii CA, prin luarea…

- Șapte membri ai Consiliului de Administrație al TVR se delimiteaza de directorul general, Doina Gradea, in mai multe scandaluri, inclusiv cel legat de Dragoș Patraru, arata o scrisoare deschisa transmisa HotNews.ro de catre Dan Lazea, membru in CA al televiziunii ...

- Dragoș Patraru și directorul de programe al SRTV vor fi audiați saptamana viitoare in Parlament. Anunțul a fost facut, marți, de presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, el aratand ca cei doi vor da explicații in scandalul nregistrarilor aparute in presa in care presedintele-director…

- Comisia de Etica si Arbitraj a TVR va analiza sesizarea depusa de Dragos Patraru privind presupusele presiuni la care a fost supus de conducerea televiziunii nationale in cadrul urmatoarei sedinte, care va avea loc pe 8 mai. De asemenea, comisia amintita s-a autosesizat in cazul inregistrarilor in…

- „In primul rand nu le-am vazut, n-am auzit (afirmațiile Doinei Gradea - n.r.), n-am citit pentru ca am fost aci. O sa ma uit pe ele și sper sa nu fie ceva foarte grav. Daca e ceva foarte grav... ”, a spus Liviu Dragnea. Jurnaliștii i-au spus ca apelativul folosit fața de reporterul de la TVR este…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, solicita demisia Doinei Gradea din funcția de președinte director general al TVR, dupa inregistrarile publicate de Dragoș Patraru, in care aceasta jignește jurnaliștii televiziunii.”Scandal la TVR. O instituție publica, al carei singur și ultim scop…

- Președintele Comisiei de cultura a Camerei Deputaților, deputatul liberal Gigel Știrbu, a anunțat ca PNL cere demisia președintelui-director general al TVR, Doina Gradea, și a directorului TVR 1, Eduard Darvaru, dupa publicarea unor inregistrari audio pe blogul lui Dragoș Patraru, realizatorul ”Starea…