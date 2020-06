Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 21 IUNIE 2020. Ziua cea mare!

Renastere – mesajul eclipsei inelare de Soare in Rac Este ziua eclipsei de Soare, a Lunii noi in Rac, ziua solstitiului de vara si ziua in care Soarele paseste in Rac. Toate acestea aduc vestea unui nou inceput, a unei noi perspective. Te gandesti… [citeste mai departe]