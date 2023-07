Scandal în SUA. Oficiali ai lui Biden, „cenzurați” de judecător Un judecator federal din SUA a interzis marti unor agentii si oficiali ai administratiei presedintelui Joe Biden sa se intalneasca si sa comunice cu companiile de social media in legatura cu moderarea continutului, potrivit unui dosar al instantei, citat de Reuters. Ordonanta a venit ca raspuns la un proces intentat de procurorii generali republicani din Louisiana si Missouri, care au sustinut ca oficialii guvernamentali americani au mers prea departe in eforturile de a incuraja companiile de retele sociale sa ia masuri impotriva postarilor despre care se temeau ca ar putea contribui la ezitarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

