Președintele american Donald Trump a acordat miercuri grațiere fostului sau șef de campanie Paul Manafort și fostului consilier Roger Stone, eliminand cele mai importante condamnari in cadrul anchetei electorale de lunga durata din Rusia, relateaza Reuters. Trump l-a grațiat și pe Charles Kushner, un dezvoltator imobiliar și tatal ginerelui lui Trump, Jared Kushner. Trump, profitand […] The post Scandal in SUA, dupa ce Donald Trump a grațiat mai mulți apropiați implicați in afaceri penale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .