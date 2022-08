Decanul unei școli de afaceri din Houston, care a servit candva ca gardian elvețian al Papei Ioan Paul al II-lea, a demisionat din funcție, dupa ce ar fi mințit ca avea mai multe diplome. Mario Enzler a fost forțat sa renunțe la postul sau de la Universitatea St Thomas vineri, dupa izbucnirea scandalului. Mario Enzler […] The post Scandal in SUA! Decanul unei școli de top și-a fabricat diplome pe alese. Cum și-a pacalit colegii și studenții first appeared on Ziarul National .