La inceputul lunii aprilie un barbat a fost batut iar mașina i-a fost distrusa in StrejnicuTrei tineri cu varstele de 16, 17 respectiv 19 ani sunt cercetați penal pentru loviri sau alte violențe și distrugere. Surse apropiate anchetei au declarat pentru www.ActualitateaPrahoveana.ro ca scandalul este o rafuiala intre membrii a doua familii din Prahova care au fost implicate intr-un scandal in curtea unui hotel din Ploiești in urma cu cateva saptamani. „Polițiștii Secției de poliție rurala Blejoi, in urma investigațiilor și verificarilor efectuate, in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii…