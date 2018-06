Scandal în stradă, maşină distrusă la furie VIDEO Scenele de o violenta extrema au fost filmate ziua in amiaza mare, intr-un cartier din Pitesti. Cu o seara in urma, cei doi barbati se certasera, iar cand s-au intalnit din nou, totul a degenerat. Orbit de furie si baut bine, unul dintre barbati a luat o ranga si i-a distrus masina vecinului. Pe imagini se observa cum la un moment dat in zona apare si un politist. Pe internet, oamenii care au vazut clipul au criticat dur reactia extrem de blanda a agentului. Potrivit politiei, agresorul, in varsta de 58 de ani, a fost retinut si este cercetat pentru distrugere si tulburarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

