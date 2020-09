Scandal „în stil terorist” în Mehedinți Campania electorala da sa explodeze la propriu daca stam sa-i credem pe politicieni. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, de pilda, susține ca social-democrații dintr-o localitate din Mehedinți ca au incercat sa incendieze mașinile unor liberali: „Incredibil la ce atacuri in stil terorist se preteaza cei de la PSD Mehedinți”. „INCREDIBIL la ce atacuri in stil terorist se preteaza cei de la PSD Mehedinți! De aceea vin și transmit clar: NU vom tolera acțiunile de intimidare la adresa unor membri PNL! Tentativa de incendiere a mașinilor unor colegi liberali, de la Livezile, este un act violent,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, ii acuza pe social-democratii dintr-o localitate din Mehedinti ca au incercat sa incendieze masinile unor liberali: „Incredibil la ce atacuri in stil terorist se preteaza cei de la PSD Mehedinti”, a scris Popescu, pe Facebook.

- Președintele CJ Mehedinți, Aladin Georgescu, acuza PNL de campanie electorala murdara și anunța ca a luat act de hotararea lui Catalin Tutilescu de a nu da curs numirii in funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența din Drobeta Turnu Severin, dupa acuzațiile ministrului Virgil Popescu.Citește…

