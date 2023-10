Joan Laporta, este cercetat oficial pentru suspiciune de luare de mita, intr-o ampla ancheta judiciara, intr-un dosar de mituire a arbitrilor. Președintele Barcelonei, Joan Laporta, este cercetat oficial pentru suspiciune de luare de mita intr-o ancheta care se intinde pe parcursul a doua decenii de activitați la comisia de arbitri din Spania, potrivit unui document judiciar, consultat miercuri de Reuters. In luna martie, procurorii au depus o plangere privind presupuse plați de peste 7,3 milioane de euro in 17 ani, catre firme deținute de Jose Maria Enriquez Negreira, care a fost vicepreședinte…