O investigație The Independent și Sky News a scos la lumina amploarea abuzurilor și agresiunilor sexuale la care sunt supuși pacienții psihiatrici in sistemul de sanatate britanic. O investigație realizata de jurnaliștii Rebecca Thomas de la The Independent și Rob Mulhern de la Sky News a dezvaluit amploarea abuzurilor și agresiunilor sexuale din cadrul sistemului […]