- Ieri, 27 iulie 2020, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 56 de ani, din comuna Sancel. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 24 iulie, in timp ce se afla pe o strada din comuna, ar fi avut discuții contradictorii…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Raciu au identificat si retinut la data de 07 iulie a.c., un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie . Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Mures. In fapt, din cercetarile efectuate…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu, au reținut pentru 24 de ore, la data de 25 iunie a.c., un barbat de 64 de ani, din Targu Mureș, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Cel in cauza, in 25 iunie ar fi patruns in incinta unui imobil din comuna Sanpetru de Campie,…

- La data de 25 iunie, in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu au identificat un barbat in varsta de 64 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. ”In fapt, din cercetari a reiesit ca la data de 25 iunie 2020, cel in cauza…

- O femeie, de 86 de ani, disparuta la data de 11 iunie de la domiciliul din comuna Sanpetru de Campie, a fost gasita de polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu. Batrana se afla intr-un lan de porumb, intinsa la pamant. In fapt, in dimineața zilei de 12 iunie, politistii din cadrul Sectiei de…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești, au reținut pentru 24 de ore, la data de 1 iunie a.c., un barbat, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 1 iunie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politisti ai Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au identificat…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu cerceteaza doi tineri, banuiți de savarsirea unei infractiuni de furt calificat. ”Cei in cauza, de 15, respectiv 16 ani, ambii din comuna Santana de Mureș, au fost surprinși in flagrant delict de catre polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.…