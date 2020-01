Stiri pe aceeasi tema

- What's Up a pierdut mai multe concerte pe care acesta le avea programate in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce mai mulți organizatori de evenimente au decis sa rezilieze contractele cu celebrul cantareț. Din aceasta cauza, What's Up ar fi pierdut sume colosale. Iubita lui What's Up, primele…

- FC U Craiova 1948 are un sezon aproape perfect in Liga 3, unde e lider cu 41 de puncte, insa nu totul merge bine la echipa lui Adrian Mititelu. Sursele GSP.ro susțin ca finanțatorul Adrian Mititelu s-a luat la cearta cu antrenorul Eugen Trica (43 de ani). Totul a plecat de la programul și organizarea…

- Lucrarile la primele trei blocuri din cadrul megaproiectului Craiovita Paradise vor demara in primavara anului 2020, mai exact, in luna martie, anunta managerul Adrian Mititelu. Acesta spune ca aceste imobile vor fi terminate la finalul anului 2021, iar lucrarile vor fi realizate de o echipa de 50 de…

- Noul Mers al Trenurilor care intra in vigoare in decembrie nu va aduce prea mult vești bune in afara de faptul ca timpii de mers vor scadea cu o jumatate de ora pe București - Suceava. Restricțiile de pe Brașov - Sighișoara și șantierele de pe Deva - Arad vor menține viteze medii de 50 km/h in zona,…

- Un baiat de 13 ani din Timisoara, a ajuns la spital, aproape desfigurat in bataie de tatal sau, un renumit medic chirurg la un spital din oras. Acesta si-a iesit din minti pentru ca fiul sau luase note mici la scoala. Si in judetul Gorj, un copil de numai doi ani a fost batut crunt de parintele sau,…

- Grupul Fiat Chrysler negociaza cu PSA, proprietarul Peugeot, o posibila fuziune, operațiune care ar crea al patrulea constructor auto din lume, cu o valoare de 50 de miliarde de dolari, echivalentul a 45 de miliarde de euro, scrie Reuters. Negocierile vin in contextul in care constructorii auto au de…

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- Etapa a doua din Liga 1 de baschet a adus fața in fața, intr-un joc deja clasic din sezonul trecut SCM Timișoara și SCM U Craiova. Oltenii erau favoriți, dupa ce in prima runda invingeau acasa vicecampioana din Sibiu, in timp ce banațenii pierdeau pe teren propriu cu Piteștiul. Dar niciun meci nu seamana…