- Fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a fost audiat miercuri într-un dosar de ascultari ilegale care l-a costat postul de premier al Luxemburgului în 2013, relateaza AFP. Trei foști agenți ai Serviciului de Informații al Statului din Luxemburg (SREL) au fost acuzați…

- „In cursul zilei de ieri, la TelVerde 0800 800 358, dedicata informarii despre noul Coronavirus, s-au primit 2.519 apeluri de la persoane care au sunat sa afle detalii despre cum se manifesta și cum poate fi prevenita raspandirea acestei afecțiuni.Totodata, avand in vedere nevoia de informare a cetațenilor…

- Astazi, orele 11.30, polițștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați ca in cartierul Mandrești ar fi izbucnit o altercație intre 3 persoane. Cu ocazia deplasarii la fața locului, s-a stabilit faptul ca doi barbați de 36, respectiv 50 ani, prezentau urme de violența, motiv pentru…

- Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei Breasta iși va incepe, in data de 31 ianuarie, incepand cu orele 11.00, activitatea in regim autonom. Acesta este al 53-lea serviciu public de evidența a persoanelor din județul Dolj. Serviciul a funcționat deja timp de un an ( 14 ianuarie 2019)…

- Dan Barna ar fi incercat „sa il resusciteze” pe Cristian Ghinea in conducerea Alianței care pregatește campania pentru locale și parlamentare, ceea a dus la tensiuni in USR, iar PLUS a parasit pentru scurt timp ședința pentru a ii lasa sa ajunga la consens, au spus declarat din USR, pentru MEDIAFAX.„Dan…

- In minivacanța de Craciun, operatorii STS au asigurat, 24 de ore din 24, funcționalitatea operativa a Sistemului național unic pentru apeluri de urgența. Cele mai multe apeluri de urgența au vizat solicitari pentru echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanța. Potrivit statisticilor existente la nivelul…

- Aplicația „APEL 112”, care poate localiza cu precizie de 10 metri telefonul unei persoane care apeleaza numarul unic de urgența, a fost descarcata de peste 287.000 de persoane, anunța un comunicat al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).