- Un videoclip aparut in presa rusa in care apar "voluntari" sarbi care se antreneaza pentru a lupta impreuna cu trupele rusesti in Ucraina a provocat indignare in Serbia, aratand relatia complexa a acestei tari cu Moscova, scrie BBC.

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Permisiunea Belgradului pentru ca postul Russia Today sa difuzeze pe teritoriul Serbiei și vizita politicianului sarb de extrema-dreapta Damjan Knezevic, liderul organizației de ultra-dreapta „Narodna Patrola”, la Centrul Wagner din Sankt Petersburg sunt evenimente interconectate care in mod clar arata…

- O racheta cu raza lunga? Sau o drona modificata? Dovezile unei arme noi și neașteptate au fost vizibile luni dimineața, cand explozii misterioase au lovit doua baze aeriene rusești. Ambele s-au desfașurat la distanța mare de linia frontului. Videoclipul de pe rețelele de socializare ruse a aratat o…

- Guvernul Zambiei spune ca un student zambian, Lemekhani Nathan Nyirenda, a „murit pe frontul de lupta al conflictului dintre Rusia și Ucraina”. Zambia a cerut Rusiei sa ofere informații despre modul in care „cetațeanul zambian care ispașește o pedeapsa cu inchisoarea la Moscova, a fost recrutat pentru…

- Evgheni Prigojin, considerat proprietarul companiei militare private Wagner, i-ar fi transmis personal lui Vladimir Putin rezervele sale fața de modul in care Moscova poarta razboiul din Ucraina, acuzandu-i pe comandanții ruși de proasta gestionare a situației din teren.

- Peste un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești, a anunțat Kirilo Timoșenko, șeful-adunct al administrației presidențiale de la Kiev, dupa ce ce forțele ruse au continuat sa bombardeze infrastructura energetica a Ucrainei.