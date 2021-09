Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole, solicita consilierilor locali din aceasta zona sa voteze pentru infiintarea unei comisii de verificare a achizitiilor publice din luna in care a fost instituita starea de alerta din cauza problemelor cu gunoaiele necolectate. "Starea de alerta…

- Clotilde Armand e obligata sa revina din concediu și sa iși faca treaba respectand legea. Dupa o luna de achiziții netransparente, contracte ținute la secret și creștere a costurilor cu salubritatea, Sectorul 1 al Capitalei se intoarce de unde a plecat, a

- Consilierii PNL din Sectorul 1 al Capitalei solicita o ședința de indata pentru a gasi o soluție pentru „situația disperata a școlilor din sectorul 1, dar refuza sa participe la ședința de indata, convocata de consilierii grupului PSD pentru joi, ora 13.00. „Motivul este foarte simplu: ordinea de zi…

- Consilierii PNL Sector 1 au criticat dur decizia primarului Clotilde Armand de a pleca in concediu trei saptamani in plina stare de alerta si fara sa se fi ocupat de situatia scolilor sau a burselor pentru elevi. Afirmatiile vin in contextul unei sedinte care a fost convocata de consilierii PSD joi,…

- Consilierii PNL Sector 1 anunta ca nu vor participa la sedinta de indata, convocata de consilierii grupului PSD pentru joi, ora 13.00. Motivul este faptul ca ordinea de zi propusa nu justifica urgenta convocarii unei astfel de sedinte. Mai ales ca, in realitate, sectorul 1 are multe alte probleme…

- Consilierii PNL din Sectorul 1 al Capitalei solicita o ședința de indata pentru a gasi o soluție pentru „situația disperata a școlilor din sectorul 1”: „Intre școli nereparate și burse neplatite,...

- Consilierii PNL au explicat intr-o scrisoare deschisa catre cetateni ca primarul Sectorului 1 Clotilde Armand nu are nevoie de imputernicirea Consiliului Local, dupa ce primarul de sector a acuzat consilierii PNL si PSD ai Sectorului 1 ca au boicotat sedinta in care trebuia mandatata Primaria pentru…

- Consiliul Local al Sectorului 1 a fost convocat, pentru vineri, la ora 12.00, in vederea discutarii rezilierii contractului cu Romprest. Primaria estimeaza ca s-au acumulat aproximativ 2.691 tone de deseuri generate de populatie, institutii publice si agenti economici. Prefectura Bucuresti urmeaza…